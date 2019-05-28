يونيسف: تزايد الهجمات على المدارس فى أفغانستان يعرض التعليم للخطر

رويترز

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم الثلاثاء إن الهجمات على المدارس فى أفغانستان تزايدت فى العام الماضى إلى ثلاثة أمثال تقريبا مما يزيد من صعوبة توفير التعليم للأطفال فى كثير من مناطق البلاد.

وقالت المنظمة التى تشجع التعليم وحقوق الأطفال إن عدد الهجمات على المدارس الأفغانية قفز من 68 هجوما فى 2017 إلى 192 هجوما العام الماضي. وهذه هى المرة الأولى منذ عام 2015 التى يجرى فيها تسجيل تزايد فى الهجمات.

وقالت هنريتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف "التعليم يتعرض للهجوم فى أفغانستان". ومضت تقول "الهجمات الخرقاء على المدارس وقتل المدرسين وإصابتهم وخطفهم والتهديدات الموجهة للتعليم تدمر آمال جيل كامل من الأطفال".

ولا يزال أكثر من ألف مدرسة فى أنحاء البلاد مغلقة بسبب التهديدات الأمنية من جماعات مثل طالبان وتنظيم داعش التى تختار أهدافا سهلة لشن هجمات تستهدف توسيع وتعزيز نفوذها من خلال الترويع.

وذكرت المنظمة أن استخدام مبانى المدارس كمراكز اقتراع أثناء الانتخابات البرلمانية كان عاملا وراء الزيادة فى الهجمات.

وأضافت أن حوالى 3.7 مليون أو ما يقرب من نصف عدد الأطفال فى سن التعليم غير مسجلين فى التعليم الرسمى بأفغانستان.