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يورو نيوز مسلطا الضوء على مأدبة إفطار المطرية: محبة للاحتفال برمضان فى مصر

الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:23 ص
يورو نيوز مسلطا الضوء على مأدبة إفطار المطرية: محبة للاحتفال برمضان فى مصر افطار جماعى - صورة ارشيفية
كتبت ريم عبد الحميد
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سلط موقع شبكة "يورو نيوز" الإخبارى الأوروبى، الضوء على مأدبة الإفطار الضخمة التى أقامها أهالى منطقة المطرية خلال الأيام الماضية.

وتحت عنوان " مأدبة الحب والمحبة  للاحتفال برمضان فى مصر، قالت الشبكة على موقعها الإلكترونى إن المئات من المصريين تجمعوا فى احتفال رمضانى سنوى فى حى المطرية بالقاهرة ونصبوا طاولة طولها 50 مترا عليها الوجبات الرمضانية. وقام بتنظيم المأدبة 70 شخصا يقيمون فى شارع عزبة حمادة فى المطرية.

 وقال على عامر، المتطوع فى تنظيم المأدبة، إن الاحتفال السنوى ليس عملا خيريا وإنما هو وجبة محبة يقدمها شباب الحى بنية خلق المحبة والتعاطف.

 وقام المنظمون بجمع مبالغ محددة من المال خلال العام لدفع ثمن الطعام والتكاليف الخاصة بالمائدة، ومن بين المتطوعين طهاه محترفين قام بإعداد الطعام فى المنازل القريبة.

 

 


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