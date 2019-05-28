ولي عهد الأردن يغادر جدة بعد آداء مناسك العمرة.. صور

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

غادر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية جدة اليوم الثلاثاء، وفقا لصحيفة الرياض السعودية.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.