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ولي عهد الأردن يغادر جدة بعد آداء مناسك العمرة.. صور

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:57 ص
ولي عهد الأردن يغادر جدة بعد آداء مناسك العمرة.. صور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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غادر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية جدة اليوم الثلاثاء، وفقا لصحيفة الرياض السعودية.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي  الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

وأدى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد يوم الاثنين، مناسك العمرة. واصطحب معه مجموعة من ضباط وضباط صف القوات المسلحة الأردنية، لأداء مناسك العمرة.

 
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