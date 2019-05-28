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وكيل تعليم السويس: نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:31 ص
وكيل تعليم السويس: نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس خلال 24 ساعة سلمى الشاعر مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس
السويس – السيد فلاح
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قالت، سلمى الشاعر، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، إن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس سوف يتم إعلانها على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، خلال الـ 24 ساعة المقبلين، بعد اعتمادها من قبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.

وأضافت، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الأول فى الترم الثانى 2019 بلغ عددهم 10 آلاف و700 طالب وطالبة فى 79 لجنة امتحانيه فى 3 إدارات تعليمية.

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