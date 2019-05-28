وكالة الطاقة الدولية تحذر من تراجع قدرات الطاقة النووية فى توليد الكهرباء

رويترز

قالت وكالة الطاقة الدولية إن تراجعا حادا فى قدرات الطاقة النووية سيهدد أهداف المناخ وأمن إمدادات الكهرباء إذا لم تجد الاقتصادات المتقدمة طريقة لتمديد أعمار مفاعلاتها.

والطاقة النووية حاليا ثانى أكبر مصادر الكهرباء منخفضة الكربون فى العالم، بعد الطاقة المائية، وتشكل عشرة فى المئة من إجمالى توليد الكهرباء عالميا. لكن المفاعلات النووية فى الولايات المتحدة وأوروبا يتجاوز متوسط أعمارها الآن 35 عاما والكثير من المفاعلات فى العالم البالغ عددها 452 على وشك الإغلاق، إذ أن أسعار الغاز المنخفضة وتشديد متطلبات الأمان يجعلان تشغيلها غير ذى جدوى اقتصادية.

وكتبت الوكالة فى أول تقرير رئيسى عن الطاقة النووية فى عشرين عاما "دون تغييرات فى السياسة، قد تفقد الاقتصادات المتقدمة 25 بالمئة من قدرتها النووية بحلول 2025 وما يصل إلى الثلثين بحلول 4040."

وعلى مدار العشرين عاما الأخيرة، زادت قدرات طاقة الرياح والطاقة الشمسية بواقع 580 جيجاوات فى الاقتصادات المتقدمة. لكن رغم ذلك، تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن حصة مصادر الطاقة النظيفة البالغة 36 بالمئة من إمدادات الكهرباء العالمية فى 2018 كانت كما هى قبل عشرين عاما بسبب التراجع فى الطاقة النووية.

وقالت الوكالة إنه لتعويض التراجع المتوقع فى الطاقة النوويةفى العشرين عاما المقبلة، يجب أن ينمو الاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة بمقدار خمسة أمثال، لكن ذلك لن يشكل تكلفة باهظة فحسب، وإنما يتطلب استثمارا كبيرا فى شبكات الكهرباء.