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وكالة إيطالية تبرز تخصيص 800 مليون دولار لتعزيز الكهرباء والطاقة فى مصر

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:53 ص
وكالة إيطالية تبرز تخصيص 800 مليون دولار لتعزيز الكهرباء والطاقة فى مصر الكهرباء - ارشيفية
كتبت فاطمة شوقى
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أبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية اقتراح الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (JIBIC  ) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وبنك التنمية الأفريقى (AFDB) تخصيص 800 مليون دولار لتعزيز قطاعى الكهرباء والطاقة فى مصر.
 
وأشارت الوكالة، إلى أن قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة  استقبلت  كوهى تويودا Kohei Toyoda الممثل الرئيسى الجديد لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك اليابانى للتعاون الدولى JIBIC والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين مصر ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة واليابان.
 
وأكدت أن مصر تشجع على الاستثمار على أرضها، كما تسعى لفتح أسواق جديدة لجذب المستثمرين.
 
ونقلت الوكالة عن مصادر بوزارة الكهرباء، أن قطاع الكهرباء يتجه إلى أن يتم تنفيذ جميع مشروعاته من خلال آلية Auction، والتى ستحقق أعلى فائدة من خلال الحصول على أقل الأسعار، والتى تساعد المستثمر، للمشاركة فى المشروعات مع مزيد من الشفافية والتنافسية.
 
وأشاد  كوهى تويودا الممثل الرئيسى الجديد لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك اليابانى للتعاون الدولى، بعمق العلاقات المصرية اليابانية، معرباً عن رغبة بلاده بدعم، وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها.

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