وزير دفاع بولندا: نعتزم شراء 32 مقاتلة من طراز "اف 35 ايه" من أمريكا

وارسو (أ ش أ)

قال وزير الدفاع البولندى ماريوس بلاشاك اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعتزم شراء 32 مقاتلة من طراز "اف 35 ايه" من أمريكا، لتحل محل الطائرات التى تعود إلى الحقبة السوفيتية.

وقال بلاشاك - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية - "أرسلنا اليوم طلبا لشركائنا الأمريكيين لشراء 32 طائرة من طراز اف 35 ايه إلى جانب حزمة خدمات لوجستية وتدريبية".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون قد أعلنت الشهر الماضى أنها تعتزم توسيع مبيعات مقاتلاتها من طراز "اف 35" إلى خمس دول بما فى ذلك بولندا.

وتعد بولندا من بين الدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى"ناتو" التى تنفق 2%على الأقل من الناتج المحلى الإجمالى على الدفاع، وقد وافقت فى عام 2017 على زيادة الإنفاق الدفاعى تدريجيا إلى 2.5 %، وهذا يعنى أن الإنفاق السنوى يجب أن يتضاعف تقريبا إلى حوالى 5ر16 مليار جنيه استرلينى بحلول عام 2032.