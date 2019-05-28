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وزير خارجية فرنسا: نكثف جهودنا لتجنيب 4 فرنسيين من داعش الإعدام بالعراق

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:41 م
وزير خارجية فرنسا: نكثف جهودنا لتجنيب 4 فرنسيين من داعش الإعدام بالعراق وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان
باريس (أ ش أ)
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أكد وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، أن سلطات بلاده، تكثف جهودها لتجنيب 4 فرنسيين من عناصر تنظيم داعش الإرهابى عقوبة الإعدام فى العراق لإدانتهم بالانتماء إلى التنظيم.

ونقل راديو (فرنسا الدولى) اليوم الثلاثاء، عن وزير الخارجية الفرنسى قوله إن فرنسا تكثف خطواتها لتجنيب الفرنسيين الأربعة عقوبة الإعدام، وذلك فى الوقت الذى تؤكد فيه حكومة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، باستمرار، احترامها لسيادة العراق ولكنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ فى أى وقت وفى أى مكان.

يذكر أن سفارة فرنسا لدى العراق تقوم بالإجراءات اللازمة لدى السلطات العراقية لتذكيرها بالموقف الثابت لفرنسا بمعارضة الإعدام، كما يتلقى المعتقلون مساعدة قنصلية لضمان تمثيلهم القانونى قبل الاستئناف المتوقع للحكم الذى يمكن أن يتقدموا به خلال 30 يوما.

يشار إلى أن محكمة فى بغداد قد أصدرت مؤخرا أحكاما بالإعدام للمرة الأولى على 4 فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى تنظيم "داعش" وأن المحكوم عليهم هم "كيفن غونو" و"ليونار لوبيز" و"سليم معاشو"و"مصطفى المرزوقى" الذين اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية فى سوريا، ونقلوا مع 9 فرنسيين آخرين إلى العراق فى فبراير الماضى.

 


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