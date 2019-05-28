سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية بريطانيا: الخروج من الاتحاد بدون اتفاق "انتحار سياسى"

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:39 ص
وزير خارجية بريطانيا: الخروج من الاتحاد بدون اتفاق "انتحار سياسى" وزير الخارجية البريطانى جيريمى هنت
رويترز
إضافة تعليق

 قال وزير الخارجية البريطانى جيريمى هنت إن السعى للانفصال عن الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق عن طريق انتخابات عامة سيكون "انتحارا سياسيا" مضيفا أنه سيسعى للحصول على مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق إذا حل محل رئيسة الوزراء تيريزا ماى.

 

وخالف بقية المرشحين البارزين لخلافة ماى وقال إن التعهد بمغادرة الاتحاد الأوروبى فى موعد محدد باتفاق أو بدون اتفاق سيواجه رفضا من أعضاء البرلمان الذين يعارضون الخروج بدون اتفاق وسيؤدى إلى انتخابات عامة.

 

وكتب هنت فى صحيفة (ديلى تليجراف) "محاولة الخروج بدون اتفاق عبر انتخابات عامة ليس حلا إنه انتحار سياسي".

 

وأضاف "لذلك فإن الحل الوحيد هو اتفاق مختلف وهو ما سأسعى له إذا أصبحت زعيما".

 

وهنت واحد من عشرة أعضاء فى البرلمان من حزب المحافظين رشحوا أنفسهم حتى الآن لخلافة ماى.

 

وذكر هنت أن بريطانيا تحتاج اتفاقا جديدا للخروج وكذلك فريقا جديدا للتفاوض يشمل مؤيدين للانفصال من حزب المحافظين وأعضاء من الحزب الديمقراطى الوحدوى بأيرلندا الشمالية.

 

وقال إن هناك حاجة لإعادة التفاوض على مسودة اتفاق الخروج التى أبرمتها ماى مع الاتحاد الأوروبى فى نوفمبر تشرين الثانى مضيفا أن الترتيب الخاص بأيرلندا قد يتغير.

 

وقال بوريس جونسون، أبرز المرشحين لخلافة ماي، إن بريطانيا ينبغى أن تغادر الاتحاد "باتفاق أو بدونه" بحلول 31 أكتوبر.

 

وذكر كيت مالتهاوس، وزير الدولة للإسكان الذى رشح نفسه أيضا لخلافة ماي، إنه يريد صياغة اتفاق للخروج من لكن يتعين بدء الاستعدادات بجدية تحسبا للانفصال بدون اتفاق.

 

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية "نحن لا نريد الخروج بدون اتفاق بل نريد اتفاقا لكننا سنكون مستعدين لذلك".

 

وأضاف "ينبغى أن نستعد للانفصال بدون اتفاق على أساس أن الاتحاد الأوروبى قد يختار ذلك له ولنا... نحتاج الاستعداد ليوم 31 أكتوبر بحيث نكون قادرين على قبول عدم وجود اتفاق إن شئنا، نحن فى حاجة لبعض المحادثات الصريحة بشأن القطاعات التى ستتأثر".


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

بعد استقالة ماى.. كيف أصبح الطريق مفتوحا أمام الساسة المتقاعدين للعودة إلى المشهد السياسى؟.. بلير وكاميرون يسعيان لدخول المنافسة عبر بوابة "بريكست".. ومواقف الأحزاب المرتبكة بوابة اليمين للسيطرة على السلطة

الإندبندنت تنتقد "النفاق" بعد انتخاب ممثل لحزب "بريكست" يعيش فى فرنسا

ماى: نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي في بريطانيا تظهر أهمية الوصول لاتفاق (بريكست)

البريطانيون يرفعون شعار "بريكست" فى انتخابات البرلمان الأوروبى.. تصدر حزب "فاراج" يؤكد تغير المشهد السياسى.. ويعكس الاستقطاب السياسى بسبب فوضى "الخروج".. وصحف: النتائج تهين "المحافظين" وتوجه ضربة "للعمال"

حزب "بريكست" يتعهد بتغيير شكل السياسة البريطانية

الانتخابات الأوروبية تعيد توزيع خريطة اليمين المتطرف.. "التجمع الوطنى" يستعيد الصدارة من حزب ماكرون الوسطى.. "بريكست" حديث الولادة ينتزع المقدمة من المحافظين ببريطانيا.. و"فيدس" المجرى يهيمن على النتائج بـ52.3%

جيريمى هنت

بريطانيا

بريكست

الاتحاد الأوروبى

تيريزا ماى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

الرجوع الى أعلى الصفحة