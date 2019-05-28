وزير تجارة بريطانيا: مصر متوقع أن تكون من أكبر 15 اقتصادا بـ2050

اختتم الدكتور ليام فوكس، وزير التجارة الدولية فى المملكة المتحدة، زيارته الناجحة لمصر بعدد من اتفاقيات الشراكة الجديدة فى مجالات الرعاية الصحية والنقل والخدمات المالية، بحسب بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة مساء اليوم.
وصرح وزير التجارة الدولية الدكتور ليام فوكس قائلاً: "حان الوقت الآن للنظر في الفرص التجارية مع مصر، وهي دولة من المتوقع أن تتمتع بواحد من أكبر 15 اقتصادًا بحلول عام 2050، وبينما تلتزم مصر بتنفيذ رؤية الإصلاح الخاصة بها، تواصل المملكة المتحدة دعمها في بناء اقتصاد مرن مستدام."
كما قال السفير البريطانى في مصر، السير جيفري آدمز "يسرني أننا تمكنا خلال هذه الزيارة من إحراز تقدم عملى سيخلق فرص عمل ويحسن من رخاء كل من المملكة المتحدة ومصر، وأنا متفائل بما سيأتي بعد ذلك مع الإصلاحات الاقتصادية في مصر وخروج المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي أصبحت لدينا الفرصة لهدم الحواجز أمام التجارة والاستثمار وتعزيز روابطنا الاقتصادية."
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