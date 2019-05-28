وزير تجارة بريطانيا: مصر متوقع أن تكون من أكبر 15 اقتصادا بـ2050

كتبت رباب فتحى

اختتم الدكتور ليام فوكس، وزير التجارة الدولية فى المملكة المتحدة، زيارته الناجحة لمصر بعدد من اتفاقيات الشراكة الجديدة فى مجالات الرعاية الصحية والنقل والخدمات المالية، بحسب بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة مساء اليوم.

وصرح وزير التجارة الدولية الدكتور ليام فوكس قائلاً: "حان الوقت الآن للنظر في الفرص التجارية مع مصر، وهي دولة من المتوقع أن تتمتع بواحد من أكبر 15 اقتصادًا بحلول عام 2050، وبينما تلتزم مصر بتنفيذ رؤية الإصلاح الخاصة بها، تواصل المملكة المتحدة دعمها في بناء اقتصاد مرن مستدام."