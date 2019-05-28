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وزير: بولندا تعتزم شراء 32 طائرة مقاتلة من طراز إف-35 ايه

الثلاثاء، 28 مايو 2019 06:57 م
وزير: بولندا تعتزم شراء 32 طائرة مقاتلة من طراز إف-35 ايه طائرات أمريكية
رويترز
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 قال وزير الدفاع البولندى ماريوش بلاشتاك اليوم الثلاثاء إن بلاده تعتزم شراء 32 طائرة مقاتلة من طراز إف-35 إيه التى تنتجها شركة لوكهيد مارتن لتحل محل مقاتلات ترجع للحقبة السوفيتية.

وقال بلاشتاك "اليوم أرسلنا طلبا للحصول على الأسعار لشركائنا الأمريكيين فيما يتعلق بشراء 32 طائرة إف-35 إيه مع خطة للترتيبات اللوجيستية والتدريب".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الشهر الماضى إن الولايات المتحدة تعتزم توسيع نطاق مبيعاتها من مقاتلات إف-35 لخمس دول منها بولندا فى الوقت الذى يعزز فيه شركاؤها الأوروبيون دفاعاتهم فى مواجهة روسيا التى تزداد قوة.

 


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