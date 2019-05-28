سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الداخلية الكويتى يبحث مع مسئول بريطانى التعاون فى مجال الأمن السيبرانى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:58 م
وزير الداخلية الكويتى يبحث مع مسئول بريطانى التعاون فى مجال الأمن السيبرانى الشيخ خالد الجراح الصباح
الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح، مع السفير المفوض لشؤون الأمن السيبرانى لبريطانيا فى الخارج الدكتور هنرى بيرسون، سبل تعزيز التعاون الأمنى المشترك.

وقالت الداخلية الكويتية - فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إن الجانبين بحثا خلال اللقاء، عددا من الموضوعات التى تتعلق بالأمن السيبراني.

وأضاف البيان أن الشيخ خالد الجراح، أكد خلال اللقاء – الذى حضره السفير البريطانى لدى الكويت مايكل دافنبورت - عمق وتميز العلاقات الأمنية بين الكويت وبريطانيا.

من جانبه، أشاد المسئول الأمنى البريطاني، بدور الكويت فى إحلال السلام بالمنطقة، مثمنا ما تم مناقشته من موضوعات خلال اللقاء، مؤكدا فى الوقت نفسه عمق العلاقات والتعاون بين البلدين الصديقين فى جميع المجالات، خاصة المجال الأمنى.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

وزير الداخلية الكويتى يؤكد أهمية تعزيز سبل التعاون الأمنى مع باكستان

الداخلية الكويتية: إجراءات وقيود بشأن رعايا غينيا بيساو وفيتنام وجورجيا

بولندا تحث الناتو على التنسيق ضد التهديدات الصينية للأمن السيبرانى

الاتحاد الأوروبى ينظم شهر الأمن السيبرانى لحماية المواطنين على الإنترنت

فيديو.. تعرف على الأمن "السيبرانى" وسلاح الحروب المستقبلية

الكويت

الداخليه الكويتيه

الامن السيبرانى

اخبار الكويت


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

الرجوع الى أعلى الصفحة