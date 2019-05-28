وزير الخارجية الأمريكى يزور سويسرا الأحد المقبل

جنيف (أ ش أ)

يبدأ وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو زيارة رسمية إلى سويسرا يوم الأحد المقبل، حيث سيعقد مباحثات رسمية مع نظيره السويسرى اجانزيو كاسياس، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية السويسرية اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر إنه من المنتظر أن تتركز مباحثات الوزيرين الأمريكى والسويسرى على الدور الذى تلعبه سويسرا فى العلاقات بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران خاصة وأن سويسرا تتولى منذ سنوات طويلة رعاية مصالح البلدين كل لدى الآخر، جراء عدم وجود علاقات دبلوماسية بين واشنطن وطهران.