سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 05:52 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزيرة السياحة والسفير الإسبانى بالقاهرة يبحثان سبل التعاون بين البلدين

الثلاثاء، 28 مايو 2019 05:20 م
وزيرة السياحة والسفير الإسبانى بالقاهرة يبحثان سبل التعاون بين البلدين رانيا المشاط وزيرة السياحة رامون جيل كاساريس سفير دولة إسبانيا
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة رامون جيل كاساريس سفير دولة إسبانيا فى القاهرة لبحث سبل تعزيز الحركة السياحية البينية بين البلدين وتبادل الخبرات فى مجال السياحة.

 

واستهلت الدكتورة رانيا المشاط اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات المصرية الإسبانية فى مختلف المجالات، مشيرة إلى أن إسبانيا من الدول الرائدة فى مجال السياحة ويمكن الاستفادة من تجربتها وتبادل الخبرات معها فى هذا المجال.

 

واستعرضت الوزيرة بعض التفاصيل الخاصة ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة فى مصر والذى أطلقته الوزارة، مشيرة إلى أن تعزيز آوجه التعاون السياحى بين مصر والبلدان الأخرى وكذلك المؤسسات الدولية يعتبر أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسى بهذا البرنامج. 

 

وأشارت الوزيرة، إلى حصول مصر على جائزة "الريادة الدولية فى السياحة" لهذا العام والتى قدمها المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC، وذلك تقديرا لجهود مصر فى تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات، وذلك خلال مشاركتها فى إبريل الماضى فى فعاليات الدورة الـ 19 للقمة الدولية للمجلس الدولى للسياحة والسفر‪WTTC Global Summit 2019 والتى بمدينة إشبيلية بإسبانيا..

 

كما تناول الاجتماع بحث سبل التعاون فى مجال الرقمنة حيث أكدت الوزيرة على أهمية التحول الرقمى وزيادة الإبداع واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال السياحة والذى يأتى مواكبةً للاتجاهات الحديثة عالميا وهو أحد المحاور الرئيسية ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع.

 

وتحدثت الوزيرة عن منتدى الابتكار التكنولوجى الذى نظمته الوزارة لأول مرة فى الشرق الأوسط على هامش اجتماع منظمة السياحة العالمية بالقاهرة فى مارس الماضى، والذى تضمن المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة فى مجال السياحة والتى نظمتها الوزارة بالتعاون مع منصة RiseUp لريادة الأعمال وذلك لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية لإلقاء الضوء على المعالم والأماكن السياحية فى مصر والترويج للسياحة المصرية بطرق جديدة ومبتكرة، وفى هذا المجال تطلع السفير للتعاون مع وزارة السياحة المصرية فى هذا المجال.

 

وتطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات لزيادة الحركة السياحية البينية بين مصر وإسبانيا منها تنظيم رحلات تعريفية Fam Trips، وإقامة أحداث ثقافية مصرية إسبانية مشتركة، وفى هذا الشأن أعرب السفير عن إمكانية التعاون مع الوزارة لتنظيم فعالية مشتركة بين الجانيين يوم السياحة العالمى فى سبتمبر المقبل، مؤكدا على دعم بلاده حكومة وشعبا لمصر على المستوى السياسى والاقتصادى.

 

WhatsApp Image 2019-05-28 at 4.29.00 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2019-05-28 at 4.29.00 PM
 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

وزارة السياحة تبلغ الشركات بإلغاء رسوم تكرار العمرة الـ2000 ريال

4 إجراءات من وزارة السياحة لزيادة أعداد الإناث العاملين فى القطاع

سفير مصر بالجزائر: بحثت مع وزير السياحة الجزائرى سبل تعزيز التعاون المشترك

وفد وزارة السياحة ينظم جولة فى معرض للصور الفوتوغرافية للشباب

موسم استثنائى لعمرة رمضان.. التأشيرة الإلكترونية تجبر الشركات لتخفيض الأسعار..ووزارة السياحة توفد لجان بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية لمتابعة المعتمرين.. و18 شركة تواجه عقوبات بالإيقاف لمخالفتها ضوابط العمرة

وزارة السياحة

اسبانيا

السياحة الاسبانية

تنشيط السياحة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

الرجوع الى أعلى الصفحة