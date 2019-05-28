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وزارة السياحة تبلغ الشركات بإلغاء رسوم تكرار العمرة الـ2000 ريال

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:01 م
وزارة السياحة تبلغ الشركات بإلغاء رسوم تكرار العمرة الـ2000 ريال حجاج _ أرشيفية
كتبت آمال رسلان
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أبلغت وزارة السياحة الشركات السياحية ببدء تطبيق إلغاء رسوم تكرار العمرة والمقدرة بـ 2000 ريال سعودى، والتى كان قد تم فرضها على من كرر العمرة خلال ثلاث سنوات، حيث بدأت الشركات بتطبيق القرار فعليا.

وبدأت شركات السياحة صباح اليوم الثلاثاء فى إبلاغ عملائها بقرار إلغاء رسوم تكرار العمرة، والإعلان عن ذلك عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى، حيث كانت الرسوم والتى تصل لـ10000 جنيه تحد من راغبى العمرة بسبب التكلفة.

ويأتى ذلك إلتزام من وزارة السياحة بتنفيذ أحكام القضاء، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء تحصيل رسوم تكرار العمرة وتحديد أعداد المعتمرين، وبعد الطعون والاستشكال قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر، بإلغاء قرار وزيرة السياحة، بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة.

وأصدرت وزارة السياحة قرارا العام الماضي، بتحصيل رسوم تكرار العمرة بما يعادل 2000 ريال سعودي من المواطنين، الذين أدوا العمرة بداية من عام 2015 ويرغبون في أدائها مجددا.


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