هيئة تكنولوجيا المعلومات: نستهدف الوصول بحجم الصادرات التكنولوجية ل4.2 مليار دولار

كتبت هبة السيد

كشفت هالة الجوهري، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا، عن استهداف الهيئة الوصول بحجم الصادرات التكنولوجية من مصر إلى 4.2 مليار دولار قبل أواخر العام الحالي، مقارنة بـ 3.7 مليار دولار حالياً، وذلك خلال حفل الإفطار الذى عقدته الهيئة، اليوم الثلاثاء.

وقالت الجوهري، إن عدد العاملين فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يصل إلى 154 ألفًا، وتخطط لزيادتهم إلى 174 ألف شخص خلال العام الحالي.

على صعيد أخر، لفتت إلى أن إيتيدا تعمل على إنشاء 4 مجتمعات للإبداع في المحافظات، هي: القاهرة والمنصورة وقناة السويس وأسوان، وتخطط لإنجاحها على باقي الجمهورية.

وأكدت هالة الجوهرى أن إستراتيجية الهيئة تعتمد على أكثر من محور، منها جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع، وزيادة عائدات الصادرات الرقمية وتدريب الكوادر البشرية.

وتابعت أن الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مشروع المناطق التكنولوجية الجديدة هي شركة واحات السيليكون.