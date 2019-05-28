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هل يجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء؟.. الإفتاء تجيب

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:52 م
هل يجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء؟.. الإفتاء تجيب الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن
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أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز قراءة القرآن الكريم من المصحف الشريف بدون وضوء.

وأوضح الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى مقطع فيديو بثته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن سؤالا ورد لدار الإفتاء حول حكم قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء، والإجابة أنه يجب أن نتوضأ أولا قبل قراءة المصحف.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:"ولكن إذا كنا سنقرأ القرآن الكريم من الهاتف المحمول أو من جهاز كمبيوتر ، أو مثلا من ذاكرة الحفظ فهذا جائز بدون وضوء"

 


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الافتاء

حكم قراءه المصحف بدون وضوء

قراءه القران بدون وضوء

هل نتوضأ قبل تلاوه القران


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