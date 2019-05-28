سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:38 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ننشر أعداد طلاب أولى ثانوى الممتحنين إلكترونيا فى 6 مواد

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:18 م
ننشر أعداد طلاب أولى ثانوى الممتحنين إلكترونيا فى 6 مواد امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

ينشر "اليوم السابع" أعداد طلاب الصف الأول الثانوى العام الذين أدوا الامتحانات إلكترونيا فى 6 مواد دراسية منذ انطلاق الامتحانات 19 مايو الجارى وتشمل مواد" اللغة العربية والأحياء واللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا والرياضيات والفلسفة والمنطق".

ووصل عدد طلاب الصف الأول الثانوى العام الذين أدوا امتحان اللغة العربية إلكترونيا فى اليوم الأول للاختبارات، 119,9 ألف طالب وطالبة، و411.53 ألف، فى الأحياء و431.155ألف فى اللغة الأجنبية الثانية، و434.404 ألف فى مادة الجغرافيا و432.62 ألف فى الرياضيات و436.382 ألف فى الفلسفة والمنطق، إضافة إلى 430 ألف فى الفيزياء.

 
 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

انتهاء امتحان مادة النحو لطلبة القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية

طلاب الصف الأول الثانوى بأسوان يؤدون امتحان مادة الفيزياء الكترونيا بنسبة 100%

تباين آراء طلاب أولى ثانوى حول صعوبة امتحان الفيزياء

الكنترولات تبدأ تصحيح كراسات الأسبوع الأول من امتحانات الدبلومات الفنية

التربية والتعليم

الثانوى العام

الامتحانات الالكترونية

سيستم الامتحان الالكترونى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

الرجوع الى أعلى الصفحة