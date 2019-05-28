ننشر أعداد طلاب أولى ثانوى الممتحنين إلكترونيا فى 6 مواد

ينشر "اليوم السابع" أعداد طلاب الصف الأول الثانوى العام الذين أدوا الامتحانات إلكترونيا فى 6 مواد دراسية منذ انطلاق الامتحانات 19 مايو الجارى وتشمل مواد" اللغة العربية والأحياء واللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا والرياضيات والفلسفة والمنطق".

ووصل عدد طلاب الصف الأول الثانوى العام الذين أدوا امتحان اللغة العربية إلكترونيا فى اليوم الأول للاختبارات، 119,9 ألف طالب وطالبة، و411.53 ألف، فى الأحياء و431.155ألف فى اللغة الأجنبية الثانية، و434.404 ألف فى مادة الجغرافيا و432.62 ألف فى الرياضيات و436.382 ألف فى الفلسفة والمنطق، إضافة إلى 430 ألف فى الفيزياء.