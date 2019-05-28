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نقابة المهندسين: إجراء انتخابات فى البحيرة والغربية لاختيار نقيبا المحافظتين

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:26 م
نقابة المهندسين: إجراء انتخابات فى البحيرة والغربية لاختيار نقيبا المحافظتين انتخابات نقابة المهندسين - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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قال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، أن مجلس النقابة قرر إجراء انتخابات فى نقابتى الغربية والبحيرة الفرعيين، وذلك على مقعد رئيس النقابة الفرعية لكلا منهما.
 
وأوضح شفيق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور محمد ضبعون، رئيس النقابة الفرعية بالغربية السابق، قدم استقالته لعدم تفرغه خلال تلك الفترة لأعمال النقابة، مما استدعى طرح الموضوع فى اجتماع للمجلس، الذى وافق بدوره على قبول الاستقالة، وإعلان اجراء الانتخابات فى 14 يونيو المقبل.
 
 
أما عن انتخابات البحيرة، فقال أمين صندوق نقابة المهندسين، إن المهندس عادل رزق الله نقيب مهندسي البحيرة توفى  قبل رمضان، ووافق المجلس على إجراء الانتخابات، ومن المقرر أن تبدأ إجراءات فتح باب الترشح عقب عيد الفطر.
 
 
 

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