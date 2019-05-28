نقابة أطباء القاهرة: عضوية رابطة الطب الطبيعى والروماتيزم للعاملين بالتخصص

أكد نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة القاهرة، اهتمامها بإشهار الروابط المهنية لتخصصات الطب المختلفة، تدعيمًا لروح التعاون بين الأطباء و نهوضًا بمهنة الطب، مشيرة إلى أنه تم إشهار رابطة أطباء الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل، لتكون تابعة للنقابة.

وأوضحت النقابة، أن عضوية الرابطة مفتوحة لجميع الأطباء المُقيدين بنقابة الأطباء فى تخصص الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل، ويُضاف الأطباء المقيمون بعد إحضار ما يفيد عملهم بالتخصص، والتخصصات ذات العلاقة بعد موافقة مجلس الرابطة.

ودعت النقابة الفرعية للأطباء بالقاهرة، كافة الأطباء العاملين فى التخصصات المختلفة إلى العمل على تكوين روابط مهنية فى التخصصات الطبية المختلفة.