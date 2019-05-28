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نائب وزير الخارجية الروسى يزور طهران غدا

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:47 م
نائب وزير الخارجية الروسى يزور طهران غدا نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف
موسكو (أ ش أ)
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يبدأ نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، زيارة إلى إيران غدا الاربعاء لمناقشة خطة العمل الشاملة للبرنامج النووى الإيرانى.

وقال ريابكوف، لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، "أخطط لزيارة ايران غدا الاربعاء، وستتم مناقشة قضايا تتعلق بخطة العمل الشاملة (الاتفاق النووى الايران)".

وكانت موسكو اعتبرت انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى مع إيران بمثابة خطأ وقعت فيه إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كما رفضت روسيا التهديدات العسكرية الأمريكية ضد إيران.

 


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