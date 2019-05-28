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نائب وزير الخارجية الروسى: نفوذ مسلحى "هيئة تحرير الشام" يتوسع فى إدلب

الثلاثاء، 28 مايو 2019 06:08 م
نائب وزير الخارجية الروسى: نفوذ مسلحى "هيئة تحرير الشام" يتوسع فى إدلب ميليشيا هيئة تحرير الشام
أ ش أ
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين،أن نفوذ مسلحي "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) انتشر على 99 بالمئة من أراضي منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال نصف عام.

 

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن فيرشينين ، قوله خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم (الثلاثاء): " إن نفوذ مسلحي هيئة تحرير الشام في منطقة خفض التصعيد في إدلب كان يمثل 60 بالمئة حتى شهر نوفمبر الماضي".

 

وأضاف :" أن هذا النفوذ أصبح في مايو الجاري 99 بالمئة". مشيرا إلى أن هجمات المسلحين تكررت على قاعدة "حميميم" الروسية في سوريا خلال الشهرين الماضيين.

 


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تحرير الشام

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