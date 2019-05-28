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نائب مفتى روسيا: مسلمو البلاد لا يعترفون بقرارات واشنطن بشأن القدس

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:41 م
نائب مفتى روسيا: مسلمو البلاد لا يعترفون بقرارات واشنطن بشأن القدس نائب مفتى روسيا روشان عباسوف
موسكو (أ ش أ)
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أكد نائب مفتى روسيا، روشان عباسوف، أن مسلمى روسيا، والحكومة الروسية أعربوا عن موقفهم الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية.

وقال عباسوف - خلال مؤتمر صحفى بمقر وكالة الأنباء الروسية (روسيا سيفودنيا) اليوم الثلاثاء، بمناسبة "يوم القدس" إن مسلمى روسيا والحكومة الروسية، لديهم موقف واضح تجاه القضية الفلسطينية.. وأن مسلمى روسيا يدعمون القضية الفلسطينية بكافة الأشكال.

وأضاف أنهم ينضمون إلى مسلمى العالم ما يتعلق بعدم الاعترف بقرارات الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القدس، مؤكدا أن مسيحيى روسيا يدعمون الفلسطينيين أيضا.

 


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