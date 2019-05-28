نائب رئيس مجلس الدولة المصاب بحادث العريش: لم أعجز أبداً عن حب بلدى

فى لفته انسانية كرم المستشار سمير البهى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادى مجلس الدولة المستشار أمير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة، الذى أصيب فى حادث العريش.

وقال المستشار امير يعقوب أنه بعد نجاح ثورة 30 يونيو العظيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى ضرب أروع الأمثلة فى الشجاعة والوطنية عقدت العزم على طلب الذهاب إلى سيناء للإشراف على الانتخابات البرلمانية، إيمانا منى بأنه أقل ما يمكن تقديمه للوطن لنثبت للعالم أننا خلف رئيسنا وجيشنا فى معركته الشرسة ضد الإرهاب وأننا لن نفرط فى ذرة رمل من رمال سيناء، وأثناء أدائى لعملى هناك أمدت يد الإرهاب الغادرة علينا لتغتال اثنين من رجال القضاء وتصيبنى وزميل آخر بإصابات بالغة ولننال شرف أن تختلط دماؤنا بتراب الوطن، فأصيبت بثلاث طلقات نارية فى قدمى أثناء الهجوم الإرهابى على محل إقامة القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب بأحد الفنادق فى العريش.

واستكمل نائب رئيس مجلس الدولة أن حب الوطن إدمان لا يشفى ورغم أن إصابتى تسببت فى عجز دائم فى قدمى اليسرى إلا أن إحساسى بأداء واجبى وأن إصابتى كانت فى سبيل رفعة الوطن خففت وأزالت الكثير من الآلام النفسية والجسدية، تلقيت الكثير من الرعاية العلاجية التى قدمتها الدولة ورعاية وتشجيع رؤسائى فى العمل وأتمنى أن أنال شرف لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.