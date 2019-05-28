ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط -عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة و بذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة قطار بحمولة إجمالية 1289 طن قمح في حين غادر 827 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 42617 من البضائع العامة منها 72 سيارة نقل محملة بـ3527 طن قمح ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 172187 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 66426 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 14967 طن رمل و 9200 طن يوريا و 4700 طن فوسفات و 71 طن ملح و 2173 طن اسمنت و 7200 طن علف بنجر .

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 457 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 204 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1052 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1666 طن حديد و 7000 طن كسب صويا و 1593 طن خشب و 13242 طن ذرة و 4500 طن قمح و 508 أطنان زيت.