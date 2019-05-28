موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. طقس شديد الحرارة حتى الجمعة.. والعظمى بالقاهرة تصل إلى 39 درجة

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

طقس شديد الحرارة حتى الجمعة.. والعظمى بالقاهرة تصل إلى 39 درجة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع استمرار الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، الذى بدأ أمس الاثنين، ويستمر حتى غد الجمعة.

"الصحة العالمية" تعتبر الإفراط فى استخدام الكمبيوتر وألعاب الفيديو مرضا

وافقت منظمة الصحة العالمية، فى الإصدار الحادى عشر من التصنيف الدولى للأمراض، على اعتبار الإعياء والإفراط فى استخدام التكنولوجيا مرضًا. إذ وصفت الاضطرابات النفسية، مثل التعب والإدمان، بأنها "متلازمة الإعياء" وفق صيغة الإصدار الجديد.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 ستكون فى المدارس قريبًا، وذلك بعدما اعتمدها محافظ القاهرة أمس الاثنين بنسبة نجاح 82%.

صور.. جهاز القاهرة الجديدة يسترد قطعة أرض بقيمة مليار جنيه ويزيل7 مبان على أملاك الدولة

في أكبر حملة لإزالة التعديات واسترداد هيبة الدولة بمدينة القاهرة الجديدة، نجح جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة في مديرية أمن القاهرة، في إزالة التعدى واسترداد قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة، والتي تقدر قيمتها الحالية بنحو مليار جنيه شمال مشروع مدينتى بطريق السويس، كما تم خلال الحملة إزالة عدد 7 مبان على أملاك الدولة بالمدينة.

السيسى وبوتين يترأسان قمة "روسيا أفريقيا" خلال أكتوبر بحضور كل دول القارة

قالت مصادر بوزارة الخارجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، سيترأسان قمة القاهرة روسيا، التى تستضيفها مدينة سوتشى الروسية خلال شهر أكتوبر المقبل.

الأجواء شديدة الحرارة.. اعرف توقعات حالة الطقس غدا بالجمهورية × 16 معلومة

مازالت تواصل درجات الحرارة ارتفاعها على أغلب الأنحاء بالجمهورية ، والتى تشهد ارتفاعا طفيفا وتدريجيا بدرجات الحرارة يستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء بالجمهورية.

مباشر قطر: تنظيم الحمدين طلب من ليبيا عدم تسليم إرهابى مانشستر هاشم عابدى

سلطت قناة مباشر قطر الضوء على إصرار تنظيم الحمدين على دعم العناصر الإرهابية فى أنحاء العالم، مؤكدة أن تميم بن حمد تدخل شخصيا لحماية الإرهابى هاشم عابدى، منفذ تفجيرات مانشستر خلال العام 2017، برفقة شقيقه سلمان، وهى التفجيرات التى راح ضحيتها 22 شخصا وأصيب فيها 59 آخرون.

القضاء العراقى يحكم بالإعدام على فرنسيين جديدين من أعضاء "داعش"

أصدر القضاء العراقى، اليوم الثلاثاء، حكما بالإعدام على فرنسيين جديدين من المنتمين لتنظيم داعش الإرهابى، بحسب ما أوردته قناة العربية فى خبر عاجل لها قبل قليل.