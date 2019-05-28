مهاب مميش: عبور 47 سفينة قناة السويس بحمولة 3 مليون طن

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء، عبور 47 سفينة، بحمولة 3 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 22 سفينة بحمولة 1.6 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "ELEONORA MAERSK" التى ترفع علم الدنمارك، بحمولة 173 ألف طن، قادمة من المغرب ومتجهة إلى عمان.

وعبرت 25 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.4 ألف طن، أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول اليونانية "MARAN CORONA"، بحمولة 158 ألف طن، قادمة من الإمارات ومتجهة إلى البحر المتوسط.