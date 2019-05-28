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منظمة الصحة تحذر من انتشار شلل الأطفال فى أفريقيا الوسطى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:22 م
منظمة الصحة تحذر من انتشار شلل الأطفال فى أفريقيا الوسطى افريقيا الوسطى ارشيفية
رويترز
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 ذكرت منظمة الصحة العالمية في تقرير اليوم الثلاثاء أنه تم اكتشاف حالتي إصابة بمرض شلل الأطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى في أحدث ضربة للجهود العالمية الرامية للقضاء على المرض.

وقالت المنظمة إنه تم إبلاغها بالحالتين يوم 24 مايو.

وقال التقرير "هناك خطورة كبيرة من احتمال انتقال الفيروس نظرا لأن الحالتين كانتا بين نازحين داخليا (في منطقة) وسط سكان يقدر عددهم بثمانية آلاف نسمة".

وتابع "الحالتان ليس لديهما تاريخ سابق من التطعيم ضد شلل الأطفال. تغطية اللقاح في المنطقة المتأثرة تمثل 50 بالمئة، وانعدام الأمن أحد العراقيل الأساسية".

وكشفت أحدث بيانات المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال عن رصد عشر حالات إصابة بشلل الأطفال في العام الحالي منها ثمانية في نيجيريا وواحدة في الصومال وواحدة في جمهورية الكونجو الديمقراطية. وأعلنت باكستان وأفغانستان عن 24 حالة إصابة.

وينتشر شلل الأطفال في المناطق التي تعاني من سوء الرعاية الصحية. ويهاجم الفيروس الجهاز العصبي وقد يسبب شللا دائما خلال ساعات. والأطفال دون الخامسة هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض لكن من الممكن الوقاية منه عن طريق تلقي جرعات من اللقاح.

 


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شلل الأطفال

أفريقيا الوسطى


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