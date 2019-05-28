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مناورات بحرية روسية في بحر بارنتس

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:18 ص
مناورات بحرية روسية في بحر بارنتس الاسطول الروسى
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 15 سفينة من الأسطول الشمالي، بما في ذلك طراد الصواريخ "مارشال أوستينوف"، ستشارك في مناورات بحر بارنتس ، حسبما ذكرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "ستقوم مجموعة متنوعة من قوات الأسطول الشمالي بقيادة طراد الصواريخ (مارشال أوستينوف)، خلال التدريبات البحرية العسكرية، بإعداد تكتيكات نشر قوات الأسطول"، مشيرة إلى أن هذا الجانب من المناورات سيتم في 29 مايو.
 
وذكرت أن القطع المشاركة ستطلق خلال التمرين نيران المدفعية صوب أهداف جوية وبحرية، وستنفذ عمليات بحث عن غواصة "عدو وهمي"، بالإضافة إلى إجراءات لمساعدة طاقم سفينة عالقة في البحر.

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روسيا

الأسطول الشمالي

طراد الصواريخ


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