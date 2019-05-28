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مقتل 4 عناصر من تنظيم داعش شرق أفغانستان جراء غارات جوية أمريكية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:22 ص
مقتل 4 عناصر من تنظيم داعش شرق أفغانستان جراء غارات جوية أمريكية القوات الأمريكية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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قتل 4 عناصر من تنظيم داعش الإرهابى فى غارات جوية منفصلة شنها سلاح الجو الأمريكى على إقليم ننجارهار شرق أفغانستان، فيما لم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة على الغارات الجوية حتى الآن.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن بيان أصدره مكتب حاكم ننجارهار اليوم الثلاثاء، قوله إن طائرات بدون طيار نفذت غارات جوية منفصلة فى منطقتى عبد الخليل وشانده بمقاطعتى هاسكا مينا، مضيفة أن الغارات الجوية قتلت أربعة أعضاء باكستانيين من تنظيم داعش الإرهابى فى منطقتين منفصلتين.

وتعد ننجارهار من الأقاليم الرئيسية، وتقع شرقى البلاد مع الحدود الباکستانية الحدودية وذات أهمية إستراتيجية خاصة؛ نظراً لقربها إلی العاصمة كابل وباکستان.

 


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