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الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:52 ص
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مصرع 9 عمال فى انهيار منجم ذهب بزيمبابوى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:00 ص
مصرع 9 عمال فى انهيار منجم ذهب بزيمبابوى انهيار منجم - أرشيفية
هارارى (رويترز)
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قالت شركة ميتالون للتعدين، الاثنين، إن 9 على الأقل من عمال مناجم الذهب غير القانونيين توفوا فى زيمبابوى، بعدما نفذوا تفجيرات تحت الأرض وحوصروا فى منجم مملوك للشركة شمالى هاراري.

وكانت الشركة غير المدرجة التى مقرها لندن وضعت منجمها مازوى قيد أعمال الصيانة فى سبتمبر أيلول وأرجعت القرار لمشكلات ترتبط بقابليته للعمل. ولا تزال الشركة التى تعد واحدة من كبرى منتجى الذهب فى زيمبابوى تشغل ثلاثة مناجم أخرى.

وذكرت الشركة فى بيان أن المنجم انهار أمس الأحد عندما تمكن عمال غير قانونيين من دخوله وتنفيذ تفجيرات، وأضافت الشركة "فقد تسعة عمال حياتهم بطريقة مأساوية. لم يكن أى من هؤلاء العمال موظفين فى ميتالون"، ولقى 24 شخصا على الأقل حتفهم فى فبراير عندما غمرت المياه منجمين مهجورين فى منطقة باتلفيلد غربى العاصمة.

وفى ظل تجاوز نسبة البطالة 80 بالمئة، يخاطر آلاف الشباب بحياتهم كل يوم بالعمل فى انفاق تحت الأرض فى ظروف تحفها المخاطر بحثا عن المعدن الأصفر.


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