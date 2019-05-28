مصرع فنى تكييف سقط من الدور الرابع أثناء تركيب جهاز بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

لقى فنى تكييف مصرعه، اليوم الثلاثاء، عقب سقوطه من الدور الرابع داخل كلية طب الأسنان جامعة أسيوط، أثناء تركيب أحد الأجهزة.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من ناصر الدوينى مدير إدارة الأمن بجامعة أسيوط، بسقوط شخص من الدور الرابع، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام فنى تكييف، بتركيب جهاز تكييف بالدور الرابع بكلية طب الأسنان جامعة أسيوط، فسقط على الأرض وفارق الحياة، وجار تحرير محضر بالواقعة.