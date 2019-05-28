مصرع طالب وإصابة أخر فى حادث سير جنوب بنى سويف

بنى سويف- أيمن لطفى

لقى طالب جامعى مصرعه وأصيب آخر فى إنقلاب دراجة بخارية على طريق فرعى جنوب بنى سويف .

تلقى مدير أمن بنى سويف اللواء أشرف عز العرب إخطارا من مركز شرطة ببا جنوب المحافظة صباح اليوم الثلاثاء، يفيد إنقلاب دراجة بخارية أمام قريه السلطانى دائرة المركز، ونتج عن الحادث مصرع محمد مدين وزير 20 سنة ،طالب بكليه التجارة، مقيم طحا البيشه دائرة المركز، وإصابة محمود خطاب محمد 25 سنة ، طحا البيشه طالب، جرح قطعى بالذراع الأيمن، وكدمات بالجسم، ونقلت سيارتا إسعاف الجثة والمصاب إلى مستشفى ببا المركزى وانتقل المقدم مصطفى أبو طالب رئيس مباحث ببا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق .