مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى اختلت عجلة القيادة فى يد السائق مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى وادى النطرون لتقديم الرعاية الطبية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.