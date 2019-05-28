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مصدر أمنى: فحص بلاغات التغيب لكشف هوية ضحية قطار البدرشين وينفى انتحارها

الثلاثاء، 28 مايو 2019 07:00 ص
مصدر أمنى: فحص بلاغات التغيب لكشف هوية ضحية قطار البدرشين وينفى انتحارها السكة الحديد - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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قال مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، إن ضحية قطار البدرشين التى فقدت حياتها، لم يتم التعرف على هويتها للآن، حيث يتم فحص بلاغات التغيب لكشف شخصيتها، لعدم العثور على أى أوراق ثبوتية بحوزتها.

ونفى المصدر انتحار المجنى عليها، قائلا إنها لقيت مصرعها خلال عبورها السكة الحديد، وتم نقلها إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية الازمة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مصرع ربة منزل، نتيجة اصطدام قطار بها فى البدرشين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن ربة منزل صدمها قطار مما أسفر عن مفارقتها الحياة فى الحال.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات، لكشف هوية المتوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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امن الجيزة


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