مسلحون يقتلون نجل وزير صحة موريتانيا الأسبق لسرقة هاتفه المحمول

لقي نجل وزير الصحة الأسبق فى موريتانيا مصرعه، فجر اليوم الثلاثاء، فى مدينة نواذيبو، بعد تعرضه للطعن من قبل مسلحين حاولوا السطو عليه أثناء ممارسته الرياضة وسرقة هاتفه.

وحسب مراسل "صحراء ميديا"، فإن القتيل البالغ من العمر 15 سنة هو ابن وزير الصحة الأسبق أحمدو ولد جلفون، وتعرض للطعن بعد مقاومته لمعتدين حاولوا السطو على هاتفه، وفق شهود عيان.

وأوضح المراسل للصحيفة، أن العملية تمت في حدود الحادية عشر والنصف مساء، وتم نقل الشاب الذى كان ينزف بشدة للمستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

ووقعت الحادثة فى منطقة ملتقى "شقق الولى"، حيث يمارس غالبية سكان المدينة الرياضة فى ليالى رمضان.