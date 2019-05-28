مستشار النمسا الجديد يبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة المؤقتة

فيينا (أ ش أ)

بدأ مستشار النمسا الجديد هارتفيج لوجر اليوم الثلاثاء، مشاوراته لتشكيل الحكومة المؤقتة، لحين إجراء انتخابات عامة فى البلاد فى سبتمبر المقبل.

وقالت مصادر فى الرئاسة النمساوية أن الرئيس الكسندر فان دير بيلين أصدر فى وقت سابق اليوم القرار الرسمى باعفاء المستشار السابق سباستيان كورتس من مهام منصب هو وحكومته، عقب قيام البرلمان أمس الاثنين بسحب الثقة منه على أثر ما سمى بفضيحة الفساد السياسى " ابيزا " .

وأضافت المصادر أن المستشار الجديد لوجر سوف يمثل بلاده فى قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبى فى بروكسل.

كان البرلمان النمساوى قد سحب الثقة من حكومة كورتس أمس؛ بعد تضامن أحزاب المعارضة ضده، ورفضهم قيادته للبلاد لحين عقد الانتخابات المبكرة .