سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 07:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية: نصف الشعب السورى أصبح نازحا

الثلاثاء، 28 مايو 2019 07:00 م
مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية: نصف الشعب السورى أصبح نازحا نازحون سوريون
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر اليوم،الثلاثاء، أن 3 ملايين شخص في أدلب عالقون بسبب الاشتباكات وبدون مأوى.

 

وقالت مولر ـ خلال جلسة مجلس الأمن حول الوضع في سوريا ـ أن الاشتباكات والقصف الذي تتعرض له إدلب أسفر عن مقتل أكثر 160 مدنيا، وتشريد أكثر من 270 ألف شخص، موضحة أن نصف الشعب السوري أصبح نازحا .

 

وأضافت أنه منذ 25 أبريل الماضي وقع أكثر من 25 هجوما ضد المنشأت الصحية أبلغت عنها منظمة الصحة العالمية بما فيها 22 مرفق صحي تعرضوا للقصف أكثر من مرة ، مشيرة إلى أن الهجمات وقعت في شمالي غربي سوريا .

 

وأوضحت مولر أن أكثر من 25 مدرسة تعرضوا إلى قصف بالإضافة إلى الأسواق وثلاثة مواقع للمشردين داخل سوريا، لافتة أن 170 ألف وجبة جاهزة تم توزيعها على النازحين جراء القصف الاخير على إدلب ، كما تم توفير المسكن ل 25 ألف شخص ، وسيتم توفير الدعم لحوالي 60 ألفا بالاضافة إلى 1.2 مليون شخص يتم التواصل معهم وتقدم لهم الخدمات شهريا .

 

وحذرت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية من أن التصعيد العسكري سيحد من القدرة على الاستجابة لإغاثة العالقين والنازحين، مشيرة إلى أنه سيتم تعليق الإغاثة الانسانية في حال تصاعدت وتيرة الهجمات العسكرية.

 

وطالبت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية بالتزام كافة أطراف النزاع المسلح بالقانون الإنساني الدولي ، حيث يتعين عليهم وقف الهجوم العسكري على المنشآت الصحية .

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صاروخ إسرائيلى يصيب محافظة القنيطرة فى سوريا

طيران الإمارات تعلن استئناف رحلاتها إلى سوريا فى أقرب وقت

نشروا لك.. رواية بطن باريس ومذكرات جون كيرى وكتاب عن سوريا الأبرز

انتقادات لخطة ساجد جافيد لمحاكمة البريطانيين العائدين من سوريا

جمعية "روسار" الخيرية الروسية الناشطة فى سوريا تحتفل بعيد تأسيسها الـ5

دمشق: الهدف من "الحملة الكيميائية" ضد سوريا عرقلة تقدم الجيش فى إدلب

صحيفة روسية: أنقرة تواصل دعم المسلحين فى سوريا وتخل بالاتفاق مع روسيا

سوريا

نازحون

ادلب

هجوم عسكرى

اغاثة

تصعيد عسكرى

قصف


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الرجوع الى أعلى الصفحة