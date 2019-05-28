مساعدات مالية فورية وعلاج على نفقة الدولة في لقاء المواطنين بالدقهلية

الدقهلية : شريف الديب - سارة الباز

وافق الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية ،على صرف مساعدات مالية فورية لـ 9 من المواطنين وإدراجهم في برنامج تكافل وكرامة، وطلب من السيد عبدالفتاح، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة ربطهم بالبرنامج على أن يتم صرف مساعدات شهرية لهم لحين انتهاء الإجراءات لصرف معاش دائم .

وطلب محافظ الدقهلية، من أحمد القللي، وكيل وزارة القوى العاملة توفير 4 فرص عمل في القطاع الخاص على أن تناسب طبيعة العمل ظروف المتقدمين الصحية، كما طلب شاروبيم من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة توفير العلاج اللازم على نفقة الدولة ل 5 من المواطنين وإجراء الفحوصات اللازمة لهم.

وأكد محافظ الدقهلية، خلال لقاء المواطنين على أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة بسرعة إنهاء إجراءات حصول المتقدمين على الخدمة المطلوبة وتيسير إجراءات تنفيذها.