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مسئول كويتى: لم نقرر المشاركة فى مؤتمر المنامة للاستثمار فى فلسطين حتى الآن

الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:07 م
مسئول كويتى: لم نقرر المشاركة فى مؤتمر المنامة للاستثمار فى فلسطين حتى الآن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
الكويت (أ ش أ)
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أكد مصدر مسئول بوزارة الخارجية الكويتية، أن الكويت لم تقرر بشكل نهائى حتى الآن المشاركة من عدمها فى مؤتمر المنامة، الاقتصادى للاستثمار فى الأراضى الفلسطينية.

وقال المصدر – فى تصريح نشرته صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الثلاثاء – إن الصورة النهائية لمؤتمر المنامة الاقتصادى للاستثمار فى الأراضى الفلسطينية، لم تتبلور حتى الآن، مشيرا إلى أنه متى اكتملت الصورة الخاصة بهذا المؤتمر، وتبلورت فى شكلها النهائي، فستتخذ الكويت قرارها، سواء بالمشاركة أو عدم المشاركة.

وحول الموقف الكويتى الرافض لحضور أى مؤتمرات خاصة بإسرائيل، إلا بعد التوصل الى حل نهائى وتسوية شاملة للقضية الفلسطينية والسلام الدائم، لفت المصدر الى أن موقف الكويت تجاه القضية الفلسطينية ثابت، ومبنى على كل المراجع الدولية، والمبادرة العربية للسلام، والتى تطمئن الجانبين العربى والاسرائيلي، موضحا أن التعنت الاسرائيلى على مدار 71 عاما، يقابله صمت دولي، وهو ما يسهم فى تدهور الأمور من سيىء الى أسوأ.

 


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المنامه

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