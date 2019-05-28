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مرشح لرئاسة وزراء بريطانيا يتعهد بمنح جنسية بلاده لـ3 ملايين أوروبى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:17 م
مرشح لرئاسة وزراء بريطانيا يتعهد بمنح جنسية بلاده لـ3 ملايين أوروبى وزير البيئة البريطانى مايكل جوف
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "جارديان" البريطانية، إن وزير البيئة مايكل جوف، أحد المرشحين لزعامة حزب المحافظين خلفا لرئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماى، تعهد بمنح الجنسية البريطانية لـ3 ملايين أوروبى مجانا، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، إضافة إلى إلغاء العبء المتمثل فى تقديم دليل على وضع الإقامة.
 
وأوضحت الصحيفة فى تقرير خاص، أن "جوف" يعتقد اعتقادا راسخًا أن هذا التعهّد سيحترم الوعود التى قُدِّمت لمواطنى الاتحاد الأوروبى خلال استفتاء 2016. كما قدّم دعمه لحملة أطلقها محافظ حزب المحافظين، ألبرتو كوستا، وهو بطل بارز لحقوق مواطنى الاتحاد الأوروبى، الذى قال إنه قضى شهرين يستطلع آراء مرشحى الزعامة حول تلك القضية.
 
وقال كوستا لـ"جارديان": "وافق مايكل جوف تمامًا على تبنّى مُقترحاتى، وسيعلن علنًا أنه من الخطأ وضع مواطنى الاتحاد الأوروبى على طاولة المفاوضات فى المقام الأول" لافتا إلى أنه سيذهب إلى أبعد من ذلك، وسيقدم لهم الجنسية البريطانية دون أية تكلفة إذا أصبح رئيسًا للوزراء. وتلك هى الطريقة التى يقول بها مايكل لمواطنى الاتحاد الأوروبى: أنا آسف ، لم تكن حملة "تصويت الخروج" تتعلق بحقوق مواطنى الاتحاد قط.
 
وأضاف أن هذا الموقف "يوضح بشكل لا لبس فيه أن مغادرة الاتحاد الأوروبى لا تعنى التأثير على حقوق المواطنين، ومن ثمّ فإنه يتمتع بدعمى الكامل كمرشح لرئاسة الوزراء".
وبحسب تعهد "جوف" فإنه سيقدم الجنسية البريطانية للراغبين فى الحصول عليها دون تكلفة، إذا كان مواطنو الاتحاد الأوروبى موجودين فى المملكة المتحدة قبل الاستفتاء، ما قد يوفر لهم ما يتراوح بين 1000 و2000 جنيه استرلينى.
 

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بريكست

تيريزا ماى

الاتحاد الاوروبى


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