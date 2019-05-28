مراجعة المنظومة الجديدة لتدوير المخلفات تمهيدًا لبدء تنفيذها فى القاهرة

كتب على عبد الرحمن

تسعى الحكومة إلى رفع معدلات نظافة الشارع خاصة فى الأماكن الأكثر تكدساً بالسكان بالقاهرة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت ممكن، حيث تولى أهمية لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى هذا الإطار يجرى الآن مراجعة آخر مستجدات إدارة المنظومة الجديدة لتدوير المخلفات البلدية والصلبة بمحافظة القاهرة لسرعة دخولها حيز التنفيذ على أرض الواقع، حيث تم مراجعة المتطلبات الخاصة بالبنية التحتية المتمثلة فى المحطات الوسيطة منها 5 محطات ثابتة و4 متحركة، بالإضافة إلى الاحتياجات من خطوط المعالجة والتدوير لرفع كفاءة المنظومة وتوفير المعدات المطلوبة وكذا المقالب العشوائية، ومناقشة تكاليف التشغيل لعمليات الجمع وعروض الشركات الخاصة الراغبة فى المشاركة بالمنظومة بمناطق القاهرة المختلفة.

وتم التأكيد على أهمية الوصول إلى منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء وتوفير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية والعاملين فى هذ المجال، وأهمية تشجيع دور الشباب والمجتمع المدنى وتبنى المبادرات العاملة على الأرض ولها دور فاعل على المواطن.

ومن المقرر أن يتم تشكيل وحدة للعقود لمراجعة أى عقود جديدة خلال الفترة المقبلة بين المحافظات والشركات العاملة فى منظومة النظافة بمراحلها المختلفة للحفاظ على حقوق الدولة وعدم ظهور أى مشكلات فى العقود الموقعة مع الشركات بعد عمليه التوقيع .

ومن المتوقع أن يتحقق عائد اقتصادى من عوائد المنظومة الجديدة للمخلفات والتى ستساهم فى خلق صناعة وطنية جديدة، ويجرى الآن رفع كفاءة عدد من خطوط تدوير المخلفات المقامة حالياً بالإضافة إلى إقامة عدد من الخطوط الجديدة خلال المرحلة الأولى وإنشاء الهيئة العربية للتصنيع عددًا من المحطات الوسيطة بالإضافة إلى المدافن الصحية والتى سيتم إنهاءها خلال 6 أشهر.

وتسعى المنظومة إلى الحد من تلوث الهواء والمياه إلى جانب إزالة التلوث البصرى نتيجة وجود المقالب العشوائية مع الحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات.