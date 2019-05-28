سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مراجعة المنظومة الجديدة لتدوير المخلفات تمهيدًا لبدء تنفيذها فى القاهرة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:54 ص
مراجعة المنظومة الجديدة لتدوير المخلفات تمهيدًا لبدء تنفيذها فى القاهرة إزالة قمامة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

تسعى الحكومة إلى رفع معدلات نظافة الشارع خاصة فى الأماكن الأكثر تكدساً بالسكان بالقاهرة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت ممكن، حيث تولى أهمية لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى هذا الإطار يجرى الآن مراجعة آخر مستجدات إدارة المنظومة الجديدة لتدوير المخلفات البلدية والصلبة بمحافظة القاهرة لسرعة دخولها حيز التنفيذ على أرض الواقع، حيث تم مراجعة المتطلبات الخاصة بالبنية التحتية المتمثلة فى المحطات الوسيطة منها 5 محطات ثابتة و4 متحركة، بالإضافة إلى الاحتياجات من خطوط المعالجة والتدوير لرفع كفاءة المنظومة وتوفير المعدات المطلوبة وكذا المقالب العشوائية، ومناقشة تكاليف التشغيل لعمليات الجمع وعروض الشركات الخاصة الراغبة فى المشاركة بالمنظومة بمناطق القاهرة المختلفة.

وتم التأكيد على أهمية الوصول إلى منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء وتوفير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية والعاملين فى هذ المجال، وأهمية تشجيع دور الشباب والمجتمع المدنى وتبنى المبادرات العاملة على الأرض ولها دور فاعل على المواطن.

ومن المقرر أن يتم تشكيل وحدة للعقود لمراجعة أى عقود جديدة خلال الفترة المقبلة بين المحافظات والشركات العاملة فى منظومة النظافة بمراحلها المختلفة للحفاظ على حقوق الدولة وعدم ظهور أى مشكلات فى العقود الموقعة مع الشركات بعد عمليه التوقيع .

 

ومن المتوقع أن يتحقق عائد اقتصادى من عوائد المنظومة الجديدة للمخلفات والتى ستساهم فى خلق صناعة وطنية جديدة، ويجرى الآن رفع كفاءة عدد من خطوط تدوير المخلفات المقامة حالياً بالإضافة إلى إقامة عدد من الخطوط الجديدة خلال المرحلة الأولى وإنشاء الهيئة العربية للتصنيع عددًا من المحطات الوسيطة بالإضافة إلى المدافن الصحية والتى سيتم إنهاءها خلال 6 أشهر.

 

وتسعى المنظومة إلى الحد من تلوث الهواء والمياه إلى جانب إزالة التلوث البصرى نتيجة وجود المقالب العشوائية مع الحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

جهاز تنظيم المخلفات أمام "طاقة النواب": تحويل مدفن الوفاء بمدينة نصر لحديقة

محافظة الجيزة ترفع 500 نقلة مخلفات من منطقة كعابيش بالهرم

أكشاك شراء مخلفات القمامة بعد عامين من إنشائها.. غلق 14 منفذا لتعثرها فى دفع 2000 جنيه شهريا و12 أخرى تقاوم من أجل البقاء.. والزبالون يأكلون الجو بالمرور على المنازل وجمع القمامة والتجارة فى الخردة

محافظ كفرالشيخ يحظر وضع المخلفات على جسر بحيرة البرلس

إنشاء مركز لتدوير وفصل المخلفات بجامعة بني سويف

صور.. هنا مفارم النفايات الخطرة بأسوان.. أنظمة المعالجة تحول المواد الطبية الخطرة لرماد.. فريق مدرب للتخلص الآمن ومواجهة العدوى.. 8 سيارات مجهزة تجمع المخلفات لإعدامها يوميا..والأهالى يطالبون بزيادة التوعية

منظومه المخلفات

اداره المخلفات

المنظومة الجديدة لتدوير المخلفات

شركات النظافه

انتشار القمامه


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

الرجوع الى أعلى الصفحة