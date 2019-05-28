مدير بصحة أسيوط بعد تنكره لمراقبة المستشفيات: ننفذ جولاتنا بعد إفطار المغرب

شنت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، حملات مفاجئة لأعضاء المكتب الفنى ولجان المتابعة الميدانية بالمديرية على المستشفيات والوحدات الصحية القروية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والاطمئنان على سير العمل وانتظامه بالتنكر فى زى جلباب بلدى اسفرت عن رصد عدد من المخالفات وإحالة بعض العاملين للتحقيق.



حملات رقابية على المستشفيات المركزية بأسيوط

وقال الدكتور أحمد سيد موسي، مدير إدارة مكافحة العدوى ومدير المكتب الفنى لوكيل وزارة الصحة بأسيوط، لـ"اليوم السابع":"إننا ننفذ جولات رقابية على كل المنشآت الطبية فى كل الأوقات خاصة الوقت المعروف بحاجة المواطنين للخدمات الطبية، مثل توقيت بعد إفطار المغرب، ونتنكر فى زى مواطنين عاديين لمراقبة الوضع بدقة شديدة، للتأكد من تواجد العنصر البشرى أو الأطباء تحديدا فى أماكن خدمتهم".

وأضاف مدير إدارة مكافحة العدوى ومدير المكتب الفنى لوكيل وزارة الصحة بأسيوط، لـ"اليوم السابع":"نطمئن على الأداء والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، وأيضا توافر المستلزمات الطبية فى المستشفيات من عدمها، ومتابعة إجراءات مكافحة العدوى وهل يتم تطبيقها أم لا، وكل هذا من أجل توصيل خدمة طبية أفضل من أجل راحة ورضا المواطنين.



حملات رقابية على المستشفيات المركزية بأسيوط

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، شن حملات رقابية وتفتيشية على المستشفيات والوحدات الصحية القروية للاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومتابعة سير العمل ومدى التزام العاملين.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه سيتم توقيع عقوبات مشددة على المخالفين كما سيتم شن حملات على العيادات والمستشفيات الخاصة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه فى إطار منظومة العمل الصحية بالمديرية والمستشفيات، تم إنشاء المكتب الفنى يضم مجموعة من الإدارات وأعضاء المتابعة وتم وضع خطة لمراقبة ومتابعة السلبيات داخل المستشفيات والوحدات الصحية القروية التابعة لوزارة الصحة لعمل إصلاح شامل للمنظومة؛ مشيرا إلى أعضاء الفريق يقومون بالتنكر فى زى جلباب بلدي، والانضمام للمرضى والتعامل معهم للتعرف على أداء الخدمة المقدمة وهل يتم شراء مستلزمات طبية من الخارج أو تأخير عمليات وطريقة التعامل مع المرضى فى الاستقبال والعيادات الخارجية.



حملات رقابية على المستشفيات المركزية بأسيوط

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم رصد عدد من السلبيات فى 5 مستشفيات مركزية، من نقص مستلزمات طبية سيتم توفيرها، مؤكدا أن لجان المتابعة وأعضاء المكتب الفنى بالمديرية يواصلون الحملات الرقابية لمتابعة المستلزمات الطبية و تواجد الأطباء والتمريض الالتزام الجميع بالزي.



حملات رقابية على المستشفيات المركزية بأسيوط

كما تم تنظيم عدة حملات مفاجئة بمشاركة أعضاء المتابعة بالمديرية "القذافى عبدالرحمن مدير إدارة المتابعة وسالم هاشم محمد وهشام محمد محمود ومحمد محفوظ ومحمد عصام الدين اعضاء لجنة المتابعة بالمديرية" متنكرين فى زى جلباب بلدى وتم استهداف مستشفى منفلوط المركزى ومستشفى الصحة الإنجابية بمنفلوط ومستشفى القوصية المركزى وحميات القوصية واستكملت الحملة عملها فى الفترة المسائية واستهدفت استقبال مستشفى أبوتيج المركزى ومستشفى أسيوط العام والنساء والتوليد والرمد بأسيوط وتم رصد العديد من المخالفات وتم اصلاحها على الفور وإحالة المخالفين إلى الشئون القانونية للتحقيق معهم.

حملات رقابية على المستشفيات المركزية بأسيوط

وكان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، شدد على تكثيف الرقابة والتفتيش على المستشفيات والوحدات الصحية القروية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والاطمئنان على سير العمل وانتظامه وذلك بهدف ازالة جميع المخالفات وتلافى الملاحظات التى تم رصدها من خلال فرق الرصد والتفتيش وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى بالنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين.