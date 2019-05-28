مديرية التموين بالفيوم تحرر 323 محضر فى حملات مكبرة على المخابز والمطاحن

الفيوم – رباب الجالي

أعلن عبد الفتاح محمود وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم،ضبط 323 محضر في قطاعات المخابز والمطاحن والاسعار، وتتمثل فى ضبط تجميع 75 شيكارة دقيق مخابز على مستوى مراكز المحافظة.

كما ضبطت الحملة، 50 كيلو جرام دواجن غير صالحة للاستخدام الادامى، و 3875 قطعة العاب نارية محظورة تداولها وبيعها على مستوى مراكز المحافظة، و261 بطاقة تموين ذكية، وحيازة عدد 1 ماكينة صرف خبز، بالاضافة الي ضبط قيد وهمى قبل الانتاج 830 رغيف بلدي مدعم على مستوى المحافظة .