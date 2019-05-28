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مديرية التعليم الغربية تستعد لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 06:53 ص
مديرية التعليم الغربية تستعد لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظة امتحانات - أرشيفية
الغربية عادل ضرة
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أكد محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن المديرية تواصل استعداداتها  لامتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ 8/6/2019 فى 104 لجان على مستوى المحافظة، حيث يؤدى 34 ألف و532 طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية استعدت بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، أثناء الامتحانات ، مع مراجعة تجهيزات اللجان وتزويدها جميعا بمراوح، لمواجهة حرارة الطقس، إلى جانب تجهيز الاستراحات بالأسرة والفرش.

وأشار إلى توقيع عدة بروتوكولات مع مديريـة أمــــن الغربيــــة لتأمين اللجان وكنترول توزيع الأسئلة وأوراق الإجابة، وتأمين سيارات نقل الأسئلة والأجوبة من الكنترول إلى المدارس وعودتها إلى الكنترول، بجانب توقيع بروتوكول مع شركة كهرباء جنوب الدلتا بطنطا، لتوفير مولدات كهربائية بجميع اللجان والاستراحات، وبروتوكول مع مديرية التموين لتوفير الخبز للمراقبين والملاحظين، إلى جانب توفير المواد البترولية لسيارات نقل الأسئلة.

 

 


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