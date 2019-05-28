محافظ جنوب سيناء يستعرض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية

جنوب سيناء – فايزة مرسال

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الاجتماع الدورى الأسبوعى لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، بحضور المهندس محسن سعيد حامد، رئيس جهاز تعمير سيناء، واللواء نادر عشماوي، السكرتير العام للمحافظة، وفوزى همام، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ومديرى عموم المالية، والإسكان، والتخطيط العام، والثقافة، والمديريات والإدارات المعنية .

وناقش المحافظ خطة جهاز التعمير بمبلغ 100 مليون جنيه، لإنشاء منازل بدوية بالمدن، وإقامة مجتمعات زراعية متكاملة، ورصف طرق وتطوير حمام موسى، كما استعرض المحافظ الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية 2018/2019 بقطاعاتها المختلفة، كهرباء، طرق، نظافة وتجميل، حيث بلغت نسبة التنفيذ الفعلي90%.

كما استعرض المحافظ داتا شو بمعرفة رئيس كل مدينة، بخصوص دهان واجهات المنازل والمبانى التى ما زالت بالطوب الأحمر، وتنفيذ الدهانات طبقا لتعليمات كل مدينة فى هذا الشأن.

كما أصدر فودة التوجيهات الخاصة باستعداد المحافظة لعيد الفطر المبارك، حيث تم إيقاف الاجازات لرؤساء المدن وأدائهم صلاة العيد وسط مواطنيهم، وتوزيع لعب الأطفال على الأهالى وكذا مديرى مديريات التموين والصحة والمرور والثقافة، والإدارات المختصة

وشدد على رفع درجات الاستعداد بجميع المدن خاصة رأس سدر وطور سيناء، وشرم الشيخ، ودهب لاستقبال ضيوف المحافظة من الأجانب والمصريين، كما وجه باستقبال تلك الوفود ببشاشة وسماحة وإهدائهم الورود بالمطارات والمنافذ البرية والبحرية بمناسبة عيد الفطر.