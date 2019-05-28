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محافظ بني سويف يلتقى الأنبا توماس عدلي مطران الأقباط الكاثوليك

الثلاثاء، 28 مايو 2019 06:27 م
محافظ بني سويف يلتقى الأنبا توماس عدلي مطران الأقباط الكاثوليك جانب من اللقاء
بنى سويف - هانى فتحى
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استقبل المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، بمكتبه اليوم، وفدا كنسيا ضم نيافة الأنبا توماس عدلى مطران الأقباط الكاثوليك لمحافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف، والقمص بولس فهمي، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بمحافظة بنى سويف، والأب بيوس فرج سكرتير مطران الأقباط الكاثوليك.

وخلال اللقاء رحب المحافظ بوفد الكنيسة مؤكدًا سعادته بهذه الزيارة المهمة حيث دار حوار بين الحضور والمحافظ فيما يتعلق الموضوعات التى تشهد تعاونًا وثيقًا بين المحافظة والمسجد والكنيسة فى عدد من المجالات التنموية المجتمعية وكذا الجهود التوعوية والتثقيفية لتعميق روح الانتماء وحب الوطن وترسيخ المفاهيم والتعاليم الصحيحة الراسخة بكل الأديان السماوية، ومواجهة الأفكار المغلوطة التى تعوق جهود الدولة نحو تنمية شاملة.

وتقدم الأنبا توماس بالتهنئة للمحافظ ولأهالى بنى سويف بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على أبناء الشعب المصرى بكل الخير والمحبة وأن يحفظ وطننا مصر من كل الشرور، ومؤكدًا أن أعياد المصريين نحتفل بها معًا فى جو من الود والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.

 

 


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بنى سويف

محافظ بنى سويف

الأنبا توماس

الكاثوليك


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