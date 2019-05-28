محافظ بني سويف: إزالة 3511 حالة تعد على مساحة 170 فدان أراضي زراعية

بنى سويف - هانى فتحى

أكد المستشارهاني عبد الجابر محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي تنفذها مديرية الزراعة بالتعاون مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية ، مشيرا إلى أنه تم إزالة 3511 حالة على مساحة 170 فدان"خلال السبعة أشهر الأخيرة.

وأضاف المحافظ فى بيان له ،أنه تم إزالة 807 حالة على مساحة 43 فدان و17 قيراطاً بمركز الواسطى ، وإزالة 920 حالة على مساحة 37 فدان و13 قيراطا بمركز ناصر، وإزالة 318 حالة على مساحة 18 فدان و8 قراريط بمركز بني سويف، و332 حالة على مساحة 18 فدان و20 قيراط بمركز اهناسيا، و367 حالة على مساحة 11 فدان و7 قراريط بمركز ببا ، وإزالة 336 حالة تعد على مساحة 19 فدان بمركز سمسطا، وإزالة 431 حالة على مساحة 21 فدان و6 قراريط بمركز الفشن.

وشدد محافظ بني سويف على أهمية استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الرزاعية بجميع مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية ببني سويف للحفاظ على الأراضي الزراعية، ،موكدا على ضرورة المتابعة لمنع تكرار هذه التعديات فى تلك المناطق، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمتعدين على الرقعة الزراعية التى هى حق للأجيال القادمة