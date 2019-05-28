محافظ المنيا يناقش مع ممثلى القومى للمرأة المبادرات بالقرى الأكثر احتياجا

المنيا – فريق المحافظات

ناقش اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، مع ممثلى فرع الأمانة العامة للمجلس القومى للمرأة عددا من أنشطة المجلس المنفذة خلال الفترة الماضية، بهدف استكمال مسيرة التنمية الشاملة على أرض المحافظة بكافة القرى، ودراسة سبل التعاون بين المجلس والأجهزة التنفيذية للمحافظة للمشاركة فى خطط التنمية المستدامة وتنفيذ المبادرات المجتمعية.

جاء ذلك بحضور محمد عبد الفتاح، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، والدكتورة إيزيس محمود مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس، وجمال عبدالحفيظ مدير عام شئون المحافظات، والدكتورة رشا المهدي، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا.

وأكد المحافظ،فى بيان له اليوم، دعم كافة الجهود لإحداث تنمية حقيقية بالمحافظة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التنموية والتثقيفية، والتى تأتى فى مقدمتها أنشطة لجنتى المواطنة وقبول الآخر، وكذلك تنمية جنوب الوادى، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بمشروعات التنمية المستدامة واستهداف القرى الأكثر احتياجًا فضلا عن تمكين المرأة فى مختلف القطاعات إيمانًا بدورها فى المجتمع.

ووجه المحافظ السكرتير المساعد بالتنسيق بين القائمين على أعمال أنشطة لجنتى المواطنة وتنمية جنوب الوادى، وجميع الأجهزة التنفيذية المشاركة، مع عرض تقارير دورية كل أسبوعين عن الأعمال والمستجدات، وتلافى كافة الملاحظات، مشددا على تسخير كل إمكانيات المحافظة لإنجاح الفعاليات الخاصة بالأنشطة، والوصول إلى المستهدفين فى تلك القرى، بهدف إظهار الصورة الإيجابية للمنيا، علاوة على اختراق القرى التى تم تهميشها منذ عقود ماضية.

من جانبها أوضحت الدكتور إيزيس محمود،أن فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا، ينفذ حاليا دورات تدريبية لتمكين 145 من الرائدات الريفيات، وذلك ضمن البرامج التدريبية التى ينظمها المجلس بهدف توسيع نطاق دائرة الخدمات المقدمة للمرأة بالقرى والمراكز ومنها مساعدة المرأة المعيلة والمشاركة فى إيجاد فرص عمل لها، وتثقيف الأسرة ومحو الأمية.

من جانبها، استعرضت الدكتورة رشا المهدى، جهود الفرع خلال الفترة الماضية والتى جاء من أهمها استخراج 2500 بطاقة رقم قومى بالمجان للمرأة المعيلة والسيدات غير القادرات، وذلك فى إطار مشروع "بطاقتك حقك" الذى يتم تنفيذه بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية، بالإضافة إلى تسليم 1500 استمارة رقم قومى.