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محافظ القليوبية يناقش الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018-2019

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:52 م
محافظ القليوبية يناقش الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018-2019 الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اجتماع لمناقشة مراحل الانتهاء من الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019 حتى تاريخه فى القطاعات التنموية الخمسة وهم الكهرباء، والرصف، وتحسين البيئة، والوحدات المحلية ، والأمن والمرور.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور عواد احمد السكرتير العام، وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية والادارية، وأشرف سالم مدير عام التخطيط والمتابعة، للوقوف علي وضع المشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات التي تم الانتهاء منها وذلك بكل مجالس ومراكز المدن وكافة القطاعات والكهرباء والطرق والصرف وتحسين البيئة ومنظومة النظافة وأكد المحافظ علي ضرورة الاستغلال الأمثل الاعتمادات المالية المتبقية وسرعة الانتهاء من المشاريع القائمة في التوقيتات المحددة ومحاسبة كل من يتخاذل ويقصر في عمله.
 
وفي نهاية الاجتماع أكد المحافظ، علي أهمية تذليل كافة العقبات التي تعوق الانتهاء من تنفيذ المشروعات وضرورة التعاون البناء بين جميع القطاعات لإنجاز كافة الأعمال وأهمية تتواجد العمل الميداني من خلال فريق العمل الواحد بسرعة إنجاز الاعمال وياتى ذلك فى إطار العمل على  الارتقاء بالبنية التحتيه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
 
 
 

 


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