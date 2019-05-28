محافظ القليوبية يناقش الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018-2019

جاء الاجتماع بحضور الدكتور عواد احمد السكرتير العام، وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية والادارية، وأشرف سالم مدير عام التخطيط والمتابعة، للوقوف علي وضع المشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات التي تم الانتهاء منها وذلك بكل مجالس ومراكز المدن وكافة القطاعات والكهرباء والطرق والصرف وتحسين البيئة ومنظومة النظافة وأكد المحافظ علي ضرورة الاستغلال الأمثل الاعتمادات المالية المتبقية وسرعة الانتهاء من المشاريع القائمة في التوقيتات المحددة ومحاسبة كل من يتخاذل ويقصر في عمله.

وفي نهاية الاجتماع أكد المحافظ، علي أهمية تذليل كافة العقبات التي تعوق الانتهاء من تنفيذ المشروعات وضرورة التعاون البناء بين جميع القطاعات لإنجاز كافة الأعمال وأهمية تتواجد العمل الميداني من خلال فريق العمل الواحد بسرعة إنجاز الاعمال وياتى ذلك فى إطار العمل على الارتقاء بالبنية التحتيه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.